Вест Хем гостює в Крістал Пелас у рамках 20 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині.

Андрій Ярмоленко на вихідних допоміг Вест Хему перемогти в Кубку Англії – він забив і віддав передгольову передачу, зігравши на позиції центрфорварда. Однак в АПЛ тренерський штаб довіряє іншим виконавцям. На гру проти Крістал Пелас українець залишився в запасі, а групу атаки "молотобійців" сформували Боуен, Форнальс, Бенрама та Антоніо.

Матч Крістал Пелас – Вест Хем стартує о 20:00 за Києвом. Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine.

Стартові склади команд

Вест Хем: Фабіанскі – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессвелл – Райс, Соучек – Боуен, Бенрама, Форнальс – Антоніо.

Запасні: Мартін, Діоп, Фредерікс, Джонсон, Бальбуена, Нобл, Лансіні, Ярмоленко, Одубеко.

Крістал Пелас: Гуайта – Ворд, Куяте, Кехілл, Мітчелл – Таунсенд, Макартур, Мілівоєвіч, Езе – Заха, Бентеке.

Запасні: Батленд, ван Анхольт, Келлі, Данн, Клайн, Рідевальд, Маккарті, Батшуаї, Айю.

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