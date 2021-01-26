Ярмоленко повернувся в запас Вест Хема на матч АПЛ після прориву в Кубку Англії
Вест Хем гостює в Крістал Пелас у рамках 20 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині.
Андрій Ярмоленко на вихідних допоміг Вест Хему перемогти в Кубку Англії – він забив і віддав передгольову передачу, зігравши на позиції центрфорварда. Однак в АПЛ тренерський штаб довіряє іншим виконавцям. На гру проти Крістал Пелас українець залишився в запасі, а групу атаки "молотобійців" сформували Боуен, Форнальс, Бенрама та Антоніо.
Матч Крістал Пелас – Вест Хем стартує о 20:00 за Києвом. Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine.
Стартові склади команд
Вест Хем: Фабіанскі – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессвелл – Райс, Соучек – Боуен, Бенрама, Форнальс – Антоніо.
Запасні: Мартін, Діоп, Фредерікс, Джонсон, Бальбуена, Нобл, Лансіні, Ярмоленко, Одубеко.
Крістал Пелас: Гуайта – Ворд, Куяте, Кехілл, Мітчелл – Таунсенд, Макартур, Мілівоєвіч, Езе – Заха, Бентеке.
Запасні: Батленд, ван Анхольт, Келлі, Данн, Клайн, Рідевальд, Маккарті, Батшуаї, Айю.
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