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Крістал Пелас у меншості здолав Борнмут і піднявся на п’яту сходинку турнірної таблиці АПЛ

3 грудня 23:27 54 Читать на русском
Крістал Пелас у меншості здолав Борнмут і піднявся на п’яту сходинку турнірної таблиці АПЛ
Крістал Пелас – Борнмут – 1:0 / Premierleague.com

У вівторок, в рамках 15-го туру чемпіонату Англії, Крістал Пелас приймав Борнмут. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

19’ Мамаду Сахо
76’ Джеффрі Шлупп
 
19’ Мамаду Сахо
76’ Джеффрі Шлупп

В 15-му турі чемпіонату Англії зустрічались середняки і сусіди по турнірній таблиці Крістал Пелас і Борнмут. Доволі рівний і спокійний перший тайм запам’ятався хіба що вилученням у господарів – на 19-й хвилині Мамаду Сахо побачив перед собою пряму червону картку за гру прямою ногою і залишив "орлів" у меншості.

По перерві гості володіли беззаперечною ігровою перевагою, однак перший по справжньому небезпечний момент у матчі виник аж на 54-й хвилині, коли ганський нападник господарів Джордан Айю вистрибнув вище всіх в районі одинадцятиметрової позначки і намагався головою замкнути передачу партнера. М’яч після його удару пролетів поруч із лівою стійкою. А в середині другого тайму футболісти Крістал Пелас і зовсім шокували гостей забитим голом – Джеффрі Шлупп здійснив чудовий індивідуальний прохід і, увійшовши у штрафний майданчик зліва, потужно пробив у протихід голкіперу.

Гол надихнув господарів і вже за кілька хвилин вони могли подвоїти рахунок: Джеймс Макартур, отримавши неймовірну передачу низом, пробив у праву дев’ятку, але на заваді став голокіпер Борнмута Арон Ремсдейл, який у фантастичному стрибку врятував свою команду.

За три хвилини до закінчення матчу Борнмут мав шанс відігратись: Жефферрсон Лерма потужно пробивав з межі штрафного майданчика, але тут вже свою майстерність продемонстрував кіпер господарів Вісенте Гуайта, перевівши круглого на кутовий. На більше жодну з команд не вистачило.

Ця перемога принесла Крістал Пелас 21 очко і п’яту сходинку турнірної таблиці, Борнмут з 16-ма балами залишився дванадцятим.

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Англія Борнмут Борнмут Крістал Пелас - Борнмут Крістал Пелас Крістал Пелас
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