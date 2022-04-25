Лідс і Крістал Пелас в рамках завершального матчу 34-го туру АПЛ переможця не виявили (0:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

Програму 34-го туру АПЛ закривав поєдинок у Лондоні між Крістал Пелас і Лідсом. Для господарів особливого турнірного значення зустріч не мала, а от гостям необхідно було набирати очки – відрив від зони вильоту становив всього чотири залікових бали. В таких умовах підопічним Джессі Марша була потрібна перемога.

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Втім, вони мало що зробили для неї. Дев'ять пострілів по воротах "орлів" сумарно потягнули лишень на 0,51 очікуваних голів, в той час як лондонці завдали 17 ударів – 14 з них пройшли з меж штрафного. Підопічні Патріка Вієйра награли на 1,9 xG, однак їх сильно підвела реалізація. У підсумку, жодного забитого м'яча вболівальники на Селлхерст Парк не побачили. Нічия.

Таким чином, Крістал Пелас набрав 38 очок, залишившись на 14-й сходинці в турнірній таблиці. Лідс з 34 заліковими балами тримається на 16-й позиції.

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