CAS підтримав рішення УЄФА про виключення Крістал Пелас з Ліги Європи. Лондонці програли апеляцію щодо пониження з другого за рангом єврокубка. Про це інформує The Times.

Крістал Пелас – Ліверпуль – 2:2 (3:2 у серії пенальті) – відео фіаско Слота в матчі за Суперкубок Англії

Нагадаємо, раніше УЄФА не дозволив лондонському клубу, який виграв Кубок Англії, брати участь у Лізі Європи через Ліон – до червня у них був один власник Джон Текстор. "Орли" були переведені в Лігу конференцій.

Крістал Пелас оскаржив це рішення в CAS, але сьогодні спортивний арбітражний суд постановив, що воно має залишитися в силі. Отже, в Лізі Європи замість лондонців зіграє Ноттінгем Форест.

У лондонському клубі вивчать вердикт і, можливо, подадуть позов про компенсацію. У Лізі конференцій Крістал Пелас заробить менше грошей, ніж міг би отримати за участь у Лізі Європи. Різниця може скласти до 20 мільйонів фунтів.

Ліверпуль сенсаційно програв Крістал Пелас Суперкубок Англії – провал Салаха, шедеври новачків і відразу скандал