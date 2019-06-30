Крістал Пелас повісив божевільний цінник на Заха – вінгером цікавився Арсенал

Керівництво лондонського Крістал Пелас, вочевидь, не збирається прощатися з атакувальним півзахисником Вілфрідом Заха.

"Орли" вимагають за вінгера 100 млн фунтів, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, така ціна повинна вбити інтерес до Заха з боку лондонського Арсенала. Раніше він погодився перебратися на Емірейтс, але непомірні запити Пелас роблять перехід фактично неможливим. Трансферний бюджет "канонірів" на літо-2019 складає всього 45 млн фунтів, а збільшити його завдяки продажу гравців не вдається.

У сезоні 2018/19 Вілфрід Заха провів 34 матчі в АПЛ, у яких забив 10 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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