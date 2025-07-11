УЄФА виключив переможця Кубка Англії Крістал Пелас з Ліги Європи – замість цього турніру "орли" зіграють в Лізі конференцій. УЄФА ухвалив це рішення через порушення лондонським клубом правил власності декількома клубами. У "орлів" і Ліона є спільний власник – Джон Текстор. Через це Ліон залишився в Лізі Європи, а Пелас був виключений з турніру.

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Виключення Крістал Пелас з Ліги Європи було очікуваним, адже раніше цього тижня Ліон виграв апеляцію проти вильоту з Ліги 1, що дозволило "ткачам" посісти місце в єврокубковому турнірі.

Клубам з одним і тим же власником заборонено брати участь в одному і тому ж турнірі УЄФА, якщо вважається, що окрема особа або група власників мають вирішальний вплив на більш ніж одну з цих команд.

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