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Перемога Манчестер Сіті на класі у відеоогляді матчу з Крістал Пелас

18:55 187 Читать на русском
Перемога Манчестер Сіті на класі у відеоогляді матчу з Крістал Пелас
Перемога Манчестер Сіті на класі у відеоогляді матчу з Крістал Пелас / офіційний сайт АПЛ

Манчестер Сіті спокійно здобув перемогу над Крістал Пелас у 34-му турі англійської Прем'єр-ліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

81’ Лука Мілівоєвіч
 
Рахім Стерлінг 15’
Рахім Стерлінг 63’
Габріел Жезус 90’
15’ Рахім Стерлінг
63’ Рахім Стерлінг
81’ Лука Мілівоєвіч
90’ Габріел Жезус

Легкий матч для "містян" забезпечив швидкий гол: на 15-й хвилині Рахім Стерлінг отримав передачу з глибини поля й пробив Гуайту з гострого кута.

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А на 63-й хвилині Стерлінг подвоїв перевагу гостей, скориставшись класною передачею Сане. Крістал Пелас спробували повернутися у гру після чудового м'яча Мілівоєвіча зі штрафного прямим ударом. Та на 90-й хвилині Габріел Жезус утік на побачення з кіпером "орлів" і сильним ударом вразив ближній кут воріт.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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