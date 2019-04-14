Перемога Манчестер Сіті на класі у відеоогляді матчу з Крістал Пелас / офіційний сайт АПЛ

Манчестер Сіті спокійно здобув перемогу над Крістал Пелас у 34-му турі англійської Прем'єр-ліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Легкий матч для "містян" забезпечив швидкий гол: на 15-й хвилині Рахім Стерлінг отримав передачу з глибини поля й пробив Гуайту з гострого кута.

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А на 63-й хвилині Стерлінг подвоїв перевагу гостей, скориставшись класною передачею Сане. Крістал Пелас спробували повернутися у гру після чудового м'яча Мілівоєвіча зі штрафного прямим ударом. Та на 90-й хвилині Габріел Жезус утік на побачення з кіпером "орлів" і сильним ударом вразив ближній кут воріт.