Перемога Манчестер Сіті на класі у відеоогляді матчу з Крістал Пелас

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Арсенал-Київ завдяки голу Калітвінцева переміг Ворсклу та піднявся у зону перехідних матчів
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Ліверпуль – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛАнглія — 18:20 346
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Ман Сіті обіграв Крістал Пелас і обійшов Ліверпуль – конкурент Зінченка у старті вперше за 154 дні, Стерлінг з рекордомАнглія — 17:57 696
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Тоттенхем заборонив своїм фанатам вболівати стоячи, компенсуючи це "магічним" розливом пива – безпрецедентний випадокАнглія — 17:05 519
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