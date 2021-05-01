Манчестер Сіті впевнено переміг Крістал Пелас в рамках 34 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Крістал Пелас — Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Першу половину команди провели досить мляво, створивши мінімальну кількість моментів на двох. А по перерві Манчестер Сіті завдав подвійного удару – спочатку Агуеро з передачі Менді поцілив у дев'ятку, а за 2 хвилини Ферран Торрес з-під захисника подвоїв перевагу. Зробити рахунок розгромним міг Канселу, але трохи не влучив у дальню дев'ятку, тож Ман Сіті задовольнився двома забитими голами.

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Таким чином, "містяни" набрали 80 пунктів та максимально наблизились до чемпіонства – Зінченко та Ко стануть тріумфаторами АПЛ у разі поразки Манчестер Юнайтед від Ліверпуля.