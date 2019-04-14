Крістал Пелас – Манчестер Сіті: стартові склади та онлайн-трансляція матчу

Крістал Пелас приймає Манчестер Сіті у 34-му турі чемпіонату Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Крістал Пелас – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартує о 16:05. Команда Зінченка, який пропускає гру через травму, в першому колі сенсаційно поступилась лондонцям на своєму полі. Сіті відстає на 2 очки від лідера АПЛ Ліверпуля, але провів на 1 матч менше. Крістал Пелас посідає 13-е місце.

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Крістал Пелас: Гуаїта – Ван-Бісака, Келлі, Данн, Ван Аанхольт – Мілівоєвіч, Макартур, Шлупп, Таунсенд – Заха, Бентеке

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Компані, Ляпорт, Менді – Гюндоган, Сілва, Де Бройне – Сане, Агуеро, Стерлінг

Крістал Пелас – Манчестер Сіті: стартові склади на матч АПЛ