Манчестер Сіті поїхав у гості до Крістал Пелас у рамках 33 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Крістал Пелас – Манчестер Сіті стартує о 14:30 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі Setanta Sports Ukraine. Онлайн гру можна переглянути на платформах MEGOGO та oll.tv. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Манчестер Сіті летить до чемпіонства і за певних умов може оформити його вже в цьому турі. Олександр Зінченко втретє поспіль не потрапив у стартовий склад Сіті. Минулого вікенду українець пропустив кубковий фінал проти Тоттенхема, а на тижні вийшов лише на заміну проти ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів. Щоправда, відіграв вдало, формально навіть відзначився асистом.

Стартові склади команд

Крістал Пелас: Гуайта – Ворд, Куяте, Данн, Мітчелл – Рідевальд, Мілівоєвіч, Езе – Таунсенд, Бентеке, Заха.

Запасні: Батленд, Кехілл, Келлі, ван Анхольт, Шлапп, Маккарті, Батшуаї, Айю, Матета.

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Аке, Ляпорт, Менді – Родрі, Фернандінью – Торрес, Жезус, Стерлінг – Агуеро.

Запасні: Стеффен, Вокер, Зінченко, Діаш, Марез, де Брюйне, Фоден, Гюндоган, Бернарду.

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