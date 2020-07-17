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Крістал Пелас – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

11:32 - Читать на русском
Крістал Пелас – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Крістал Пелас – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед впевнено обіграв Крістал Пелас в рамках 36-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Крістал Пелас – Манчестер Юнайтед.

 
Маркус Рашфорд 45+1’
Антоні Марсьяль 78’
45+1’ Маркус Рашфорд
78’ Антоні Марсьяль

Манчестер Юнайтед не без проблем обіграв Крістал Пелас. "Червоні дияволи" відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Після пасу Фернандеша Рашфорд класно розібрався із захистом та закотив м'яча у ворота. Крістал Пелас міг швидко відігратись, проте гол Айю скасували через невеликий офсайд. А от Марсьялю вже ніхто не завадив подвоїти перевагу Юнайтед.

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Таким чином, манкуніанці набрали 62 очки та зрівнялись з Лестером – "лисиці" попереду лише за додатковими показниками. Крістал Пелас з 42 пунктами залишився чотирнадцятим.

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