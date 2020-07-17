Крістал Пелас – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед впевнено обіграв Крістал Пелас в рамках 36-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Крістал Пелас – Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед не без проблем обіграв Крістал Пелас. "Червоні дияволи" відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Після пасу Фернандеша Рашфорд класно розібрався із захистом та закотив м'яча у ворота. Крістал Пелас міг швидко відігратись, проте гол Айю скасували через невеликий офсайд. А от Марсьялю вже ніхто не завадив подвоїти перевагу Юнайтед.

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Таким чином, манкуніанці набрали 62 очки та зрівнялись з Лестером – "лисиці" попереду лише за додатковими показниками. Крістал Пелас з 42 пунктами залишився чотирнадцятим.