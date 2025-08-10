Крістал Пелас переграв Ліверпуль (2:2, по пен 3:2) у матчі за Суперкубок Англії. Відео голів – у цій новині на "Футбол 24".

Суперкубок Англії-2025

Крістал Пелас – Ліверпуль – 2:2 (3:2 у серії пенальті)

Голи: Матета, 17 (пен.), Сарр, 77 – Екітіке, 4, Фрімпонг, 21

Ліверпуль повів у рахунку вже на четвертій хвилині, коли Вірц віддав шикарну передачу на Екітіке, а той влучно пробив низом. Ще в середині тайму Крістал Пелас відігрався завдяки Матета, який реалізував пенальті.

Фрімпонг вивів Ліверпуль вперед на 21-й хвилині, і лише під кінець другого тайму Сарру вдалося зрівняти, перевівши матч в серію пенальті. У вмінні пробивати 11-метрові Крістал Пелас виявився кращим. "Орли" здобули Суперкубок Англії.