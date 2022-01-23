Крістал Пелас приймав Ліверпуль в рамках 23-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Ліверпуль швидко відрив рахунок, ван Дейк замкнув навіс з кутового. До перерви Чемберлейну вдалось подвоїти перевагу гостей.

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У Пелас було кілька небезпечних моментів, але реалізувати вони змогли лише один. Крапку у поєдинку поставив Фабінью, який реалізував пенальті наприкінці матчу.

Ліверпуль залишається на другій сходинці, скоротивши відставання від Ман Сіті до 9 очок. Крістал Пелас – 13-й.

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