Крістал Пелас – Лестер – 1:1 – відео голів та огляд матчу
19:57 - Читать на русском
Крістал Пелас приймав Лестер в рамках 16-го туру чемпіонату Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
У першому таймі Лестер отримав розкішну можливість відкрити рахунок, але Іхеаначо не зміг реалізувати пенальті, голкіпер господарів парирував удар.
Лестер розписав нічию з Крістал Пелас і повернувся на друге місце в АПЛ
Після перерви гравці Пелас несподівано вийшли вперед. Намагання гостей врятувати ситуацію також конвертувались у забитий гол Барнса. Фінальний свисток зафіксував нічию.
Після 16-ти турів Лестер розташувався на другій сходинці, Крістал Пелас – 13-й.
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