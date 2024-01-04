Крістал Пелас – Евертон: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Кубка Англії – Миколенко традиційно в основі
21:06 - Читать на русском
Крістал Пелас в рамках кубкового турніру приймає Евертон. Дивіться стартові склади команд та посилання на пряму трансляцію у цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/32 фіналу Кубка Англії між Крістал Пелас і Евертоном стартує о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на ОТТ-платформі Setanta Sports (для перегляду потрібно мати відповідну підписку). Також гру покажуть на телеканалі Setanta Sports.
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Український захисник Віталій Миколенко розпочне поєдинок у стартовому складі "ірисок". Нагадаємо, у поточному сезоні наш земляк провів за ліверпульців 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи.
Стартові склади
Крістал Пелас:
Евертон:
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