Крістал Пелас в рамках кубкового турніру приймає Евертон. Дивіться стартові склади команд та посилання на пряму трансляцію у цій новині на "Футбол 24".

Матч 1/32 фіналу Кубка Англії між Крістал Пелас і Евертоном стартує о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на ОТТ-платформі Setanta Sports (для перегляду потрібно мати відповідну підписку). Також гру покажуть на телеканалі Setanta Sports.

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Український захисник Віталій Миколенко розпочне поєдинок у стартовому складі "ірисок". Нагадаємо, у поточному сезоні наш земляк провів за ліверпульців 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи.

Стартові склади

Крістал Пелас:

Евертон: