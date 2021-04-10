Крістал Пелас – Челсі – 1:4 – відео голів та огляд матчу
22:14 - Читать на русском
Крістал Пелас приймав Челсі в рамках 31-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
завершено
Кай Хаверц 9’
Крістіан Пулішіч 10’
Курт Зума 30’
Крістіан Пулішіч 78’
9’ Кай Хаверц
10’ Крістіан Пулішіч
30’ Курт Зума
78’ Крістіан Пулішіч
Челсі вже у першій половині матчу поховав усі шанси на інтригу у протистоянні, відвантаживши супернику три голи.
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Після перерви Крістал Пелас зумів відквитати один м'яч, але останнє слово було все ж за підопічними Томаса Тухеля. Пулішіч відзначився дублем у воротах господарів та зафіксував розгромну перемогу лондонців.
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