Крістал Пелас приймав Челсі в рамках 31-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Челсі вже у першій половині матчу поховав усі шанси на інтригу у протистоянні, відвантаживши супернику три голи.

Манчестер Сіті – Лідс – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Після перерви Крістал Пелас зумів відквитати один м'яч, але останнє слово було все ж за підопічними Томаса Тухеля. Пулішіч відзначився дублем у воротах господарів та зафіксував розгромну перемогу лондонців.

Челсі повернув собі 4-ту сходинку АПЛ, Крістал Пелас – 13-й.

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