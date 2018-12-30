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Крістал Пелас – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

17:38 123 Читать на русском
Крістал Пелас – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Крістал Пелас – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу / твіттер Челсі

Челсі в лондонському дербі мінімально здолав Крістал Пелас на виїзді. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

Чемпіонат Англії, 20-й тур

Крістал Пелас – Челсі – 0:1

Гол: Канте, 51

Челсі на виїзді мінімально переміг Крістал Пелас

У першій половині глядачі побачили рівну гру з мінімальною кількістю гольових моментів. Челсі міг забити зі стандарту, але м'яч після удару Вілліана зі штрафного лише зачепив штангу.

Натомість старт другого тайму активніше провели підопічні Мауріціо Саррі. Зрештою, це дало свої плоди: Канте отримав передачу від Давіда Луїса та з близької відстані відправив м'яч у нижній кут воріт Пелас. Надалі обидві команди мали свої нагоди, але реалізувати їх так і не змогли. Перемога дозволила Челсі впритул наблизитися до Тоттенхема, який іде третім.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія20 турСелхерст Парк (Лондон)

Крістал Пелас - Челсі: Неділя 30 грудня 2018

Крістал Пелас
Матч завершено
0 : 1
Челсі
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Англія Челсі Челсі Відеоновини Крістал Пелас Крістал Пелас Крістал Пелас - Челсі
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