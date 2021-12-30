Херсонський клуб залишився без цілої низки футболістів перед початком зимового трансферного вікна.

Кристал оголосив про відхід з клубу Миколи Жовтюка, Микити Карася, Станіслава-Нурі Малиша, Євгенія Сухіни, Дмитра Бондаренка, Івана Гливого, Івана Головкіна, Володимира Кучера, Віктора Мартяна, Ігоря Семенини, Євгенія Терзі, Сергія Цоя, Олексія Чернишова та Андрія Барладима.

Клуб Першої ліги на межі краху – 14 гравців написали заяви про відхід

Інформація про відхід гравців з'явилась на офіційному клубному сайті. Раніше повідомлялось, що 14 гравців команди написали заяви про відхід, а основною причиною є проблеми з фінансуванням.

До слова, Кристал жахливо провів першу частину сезону – остання сходинка та 4 пункти (перемога, нічия та 14 поразок).

Перша ліга: Кристал мінімально поступився Альянсу та продовжив жахливу серію із поразок