Крісло під Фавром захиталось – боси Борусії Д вже контактували з екс-тренером Баварії

На тренерському містку "чорно-жовтих" найближчим часом можливі суттєві зміни.

Керівництво дортмундського клубу незадоволене результатами команди і замислюється про зміну головного тренера, повідомляє видання Bild.

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Зокрема, представники "джмелів" нещодавно контактували з Ніко Ковачем, який раніше очолював Баварію.

Люсьєн Фавр, який нині керує командою, не зміг пробитись з Борусією до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, вилетівши з турніру від ПСЖ. А напередодні, "чорно-жовті" поступились Баварії у надважливому матчі і практично втратили шанси на "Срібну салатницю".

Нагадаємо, після 28 турів Борусія Д з 57 очками посідає у Бундеслізі другу сходинку і відстає від Баварії вже на 7 пунктів.

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