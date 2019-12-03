"Кріштіану здобув більше титулів за сезон, ніж ти за всю кар'єру", – сестра Роналду знищила ван Дейка

Катя Авейру, яка є рідною сестрою форварда Ювентуса Кріштіану Роналду, не змогла оминути жарт захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка на адресу португальця.

"Люди відірвані від реальності. Яка скромність! Так, заздалегідь було відомо, що Кріштіану не виграє попри значні титули, командні та особисті, але це вже інша розмова.

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Дорогий Вірджіле, там, куди ти прийшов, Кріштіану був уже тисячі раз. Коли ти грав кілька років і ще навіть не торкався трофеїв, Кріштіану був триразовим чемпіоном, найкращим гравцем і найкращим бомбардиром тієї країни, в якій ти зараз виступаєш. На той момент він був молодший за тебе.

Потім він перейшов в Реал і став найкращим гравцем цього клубу. Тобі взагалі знайома ця назва, дорогий Вірджіле? Цілком можливо, що так, бо саме в цьому клубі він переміг вас у фіналі Ліги чемпіонів. І у нього вже п'ять таких перемог. До слова, він обігрував і твою збірну у фіналі Ліги націй.

Дорогий Вірджіле, протягом одного сезону Кріштіану взяв більше трофеїв, ніж ти здобув за всю кар'єру. Вражає, чи не так? Коли у тебе будуть в руках трофеї, які дійсно цінні, тоді, можливо, ти зможеш опинитися за одним столом з Кріштіану. А для мене він залишається найкращим", – написала Катя в Instagram.

Нагадаємо, пізніше ван Дейк пояснив свою заяву щодо Роналду, підкресливши, що він поважає своїх суперників.

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