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"Кріштіану здобув більше титулів за сезон, ніж ти за всю кар'єру", – сестра Роналду знищила ван Дейка

15:10 52
"Кріштіану здобув більше титулів за сезон, ніж ти за всю кар'єру", – сестра Роналду знищила ван Дейка
Катя і Кріштіану / Фото з вільних джерел

Катя Авейру, яка є рідною сестрою форварда Ювентуса Кріштіану Роналду, не змогла оминути жарт захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка на адресу португальця.

"Люди відірвані від реальності. Яка скромність! Так, заздалегідь було відомо, що Кріштіану не виграє попри значні титули, командні та особисті, але це вже інша розмова.

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Дорогий Вірджіле, там, куди ти прийшов, Кріштіану був уже тисячі раз. Коли ти грав кілька років і ще навіть не торкався трофеїв, Кріштіану був триразовим чемпіоном, найкращим гравцем і найкращим бомбардиром тієї країни, в якій ти зараз виступаєш. На той момент він був молодший за тебе.

Потім він перейшов в Реал і став найкращим гравцем цього клубу. Тобі взагалі знайома ця назва, дорогий Вірджіле? Цілком можливо, що так, бо саме в цьому клубі він переміг вас у фіналі Ліги чемпіонів. І у нього вже п'ять таких перемог. До слова, він обігрував і твою збірну у фіналі Ліги націй.

Дорогий Вірджіле, протягом одного сезону Кріштіану взяв більше трофеїв, ніж ти здобув за всю кар'єру. Вражає, чи не так? Коли у тебе будуть в руках трофеї, які дійсно цінні, тоді, можливо, ти зможеш опинитися за одним столом з Кріштіану. А для мене він залишається найкращим", – написала Катя в Instagram.

Нагадаємо, пізніше ван Дейк пояснив свою заяву щодо Роналду, підкресливши, що він поважає своїх суперників.

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Acho que há pessoas a viver completamente frustradas!!! E fora da realidade... A tal humildade! Repórter: "Cristiano Ronaldo não estará cá esta noite. É menos um rival a ter em conta." Van Dijk: " É Cristiano Ronaldo realmente um rival?" Foi esta a resposta do central holandês do Liverpool, quando confrontado sobre a ausência do astro português da gala desta noite. É certo e sabido que Ronaldo não ganhará o prémio desta noite. Apesar de ter vencido importantes títulos colectivos...mas isso é outra conversa e que lá na frente iremos ver onde vai chegar a verdade sobre o futebol !!! Agora, caro Virgil, para onde tu vais, Cristiano Ronaldo já foi e já veio mil vezes . Vê lá bem, meu caro Virgil, que o Cristiano Ronaldo foi tri-campeão no país onde tu já jogas há anos e ainda não conseguiste meter a mão na "lata". O Cristiano Ronaldo até foi o melhor jogador e melhor marcador no país onde jogas Virgil. Por sinal, era até bem mais jovem que tu. Depois, caro Virgil, o Cristiano Ronaldo foi para outras paragens e tornou-se no maior jogador da história de um clubezito. Real Madrid, diz-te algo Virgil? É possível que sim, porque esse clube, com esse tal Cristiano até te derrotaram na final de uma tal de Champions League. Dessas, já o Ronaldo tem 5, Virgil. E esse tal Ronaldo e companheiros, com as quinas ao peito, esmagaram a tua "laranja" numa final. Foi duro, Virgil? Temos pena. E, caro Virgil, numa das épocas menos conseguidas da sua carreira, o Cristiano Ronaldo ainda venceu mais títulos que tu. Impressionante, não é? Agora, Virgil, vai vencer títulos daqueles que realmente contam e depois falamos. Quando tiveres uma mão cheia deles, dos realmente importantes, talvez te possas sentar à mesa com o Cristiano. Ou como se diz na nossa terra, cresce e aparece! E para mim @cristiano és e serás para sempre o melhor jogador do mundo!!! E quem não gosta que ponha na roda do prato !!!️️️( como se diz na nossa terra ,pequenina para muitos ) mas de onde saiu o melhor de todos os tempos...#assinoembaixoluisfaria #cr7n1 #Eotrabalhocontinua #respostastánahistoriaenomuseu #orgulhodomeurei #Deusnocomando

Допис, поширений Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)

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