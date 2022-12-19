Вокаліст гурту "Танок на Майдані Конго" Олександр Сидоренко (Фоззі) описав свої враження від фіналу ЧС-2022 – виконавець не зміг насолодитись ним на повну через російського диктатора.

"Спостерігаючи за фіналом чемпіонату світу (Кріштіану програв головний матч своєї кар'єри), раптом зрозумів, що упир вкрав у мене так багато всього:

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– радість від футболу (а ЧС завжди був подією року);

– радість від серіалів (новий хіт НВО в потязі – ні, краще лонгрід про майбутню війну Китаю та Тайваню);

– радість від написаної колонки чи глави книги (якщо це не потрібне зараз мені – кому воно може бути потрібне?);

– радість від очікування відеоігор (навіть трейлери нових хітів не хочеться дивитися).

Ніхто не знає, коли це закінчиться і чи повернеться радість до тих, кому пощастить. Упир. Чистий упир.

А фінал був казковий. Діти, для яких це був перший чемпіонат, пам'ятатимуть його все життя. А я поїхав з фонду, коли почалися пенальті. Бо в мене закінчилися пластирі – нема чого робити. Вони – важливіші. Вони – зараз радість. Такі вже часи", – написав Фоззі на своїй сторінці у Facebook.

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