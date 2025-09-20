У Саудівській Аравії продовжився третій тур. Результати та огляд матчів – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 3-й тур

Аль-Наджма – Аль-Іттіхад – 0:1

Гол: Канте, 90+6

Аль-Наср – Аль-Ріяд – 5:1

Голи: Фелік, 6, 49, Коман, 30, Роналду, 33, 76 – Сілла, 51

Роналду висміяв людей, які критикували його земляка за перехід в Аль-Наср: "Ідіоти"

Аль-Іттіхад намучився у матчі проти Аль-Наджми, але все ж зумів взяти три очки. Карім Бензема досі не може допомогти своїй команді, оскільки має травму. Лише у компенсований час підопічні Лорана Блана змогли вирвати перемогу. Автором єдиного гола став Н'Голо Канте.

Результативним матч вийшов у Аль-Насра. Жоау Фелікс вже на шостій хвилині скористався передачею Комана та вивів свою команду вперед. Кінгслі знайшов нагоду, щоб і самому оформити гол. До перерви Фелікс асистував Кріштіану Роналду, який забив свій 944 м'яч в кар'єрі. По перерві Жоау записав у свій актив дубль. Четвертий гол призвів до того, що на мить Аль-Наср втратив концентрацію і пропустив. Утім, на цьому голи не закінчилися, Роналду не відстав від земляка, і теж оформив дубль – 945-й гол Кріша в кар'єрі.

Аль-Наср та Аль-Іттіхад мають по дев'ять очок, але команда Крішітану перша за кращою різницею забитих/пропущених.