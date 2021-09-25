У компенсований час "червоні дияволи" отримали право на пенальті, але Бруну Фернандеш запустив м'яч над воротами.

Фіаско Фернандеша на останніх секундах у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Астон Вілла – 0:1

Перед цим Мартінес всіляко тиснув на опонента, хоча спершу подумав, що битиме Роналду. "Ей, Кріштіану ти будеш пробивати? Бий ти, ти точно схибиш!" – крики кіпера Вілли цитує Ole. Коли ж до "позначки" підійшов Бруну, то Мартінес наговорив кілька "лагідних" слів і тому. Після перемоги у психологічній дуелі Емі ще й обернувся до чужих трибун та виконав провокативний танець.

Додамо, що для Мартінеса це далеко не перший схожий випадок. На цьогорічній Копа Амеріка аргентинець знищив центрбека збірної Колумбії Єррі Міну, а потім виконав фірмовий танець.

Манчестер Юнайтед драматично поступився Астон Віллі – Фернандеш не забив вирішальний пенальті у компенсований час