"В дитинстві мій тато познайомив мене з Кріштіану, він підтримував Манчестер Юнайтед. Він хотів, щоб Роналду став моїм кумиром, бо мав правильний менталітет. Ось чому сьогодні він займає своє місце, чому багато чого досяг.

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Для мене Кріштіану найкращий футболіст в історії. Зрозуміло, талант у нього був, але вся річ у тому, наскільки старанно він працював. Я бачив інтерв'ю з екс-гравцями МЮ, в яких говорилося, що Роналду не був досконалий, коли приїхав до команди. Він мав навички, але річ у тому, як він розвивався", – цитує новачка Манчестер Юнайтед Sky Sport.

Нагадаємо, влітку поточного року Расмус Хьойлунд приєднався до "дияволів" з Аталанти. На цю мить він зіграв лише в одному матчі, оскільки отримав травму перед початком сезону.

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