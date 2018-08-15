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Крішіто: Я проїжджав по мосту в Генуї за 10 хвилин до його обвалу

20:19 621 Читать на русском
Крішіто: Я проїжджав по мосту в Генуї за 10 хвилин до його обвалу
Доменіко Крішіто / Фото Дженоа

Італійський захисник Дженоа Доменіко Крішіто признався, що був за крок від загибелі.

Доменіко Крішіто залишився шокований інцидентом в Генуї, де обвалився міст Моранді. Сам футболіст не постраждав, хоча перебував там за 10 хвилин до трагедії.

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"Зі мною все в порядку, хоча ми проїжджали по цьому мосту рівно за 10 хвилин до трагедії. Нам потрібна безпека. Мої думки з сім'ями всіх жертв", – написав Крішіто в Instagram.

Нагадаємо, трагедія сталася 14 серпня. В результаті обвалення мосту загинули щонайменше 35 осіб.

Теги
Італія Доменіко Крішіто Доменіко Крішіто
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