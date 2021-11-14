Відтепер у Італійській енциклопедії наук, літератури та мистецтв буде згадка про Массіміліано Аллегрі. Туди включили фразу "corto muso", яка зазвичай застосовується в скачках і означає перемогу з мінімальним відривом, повідомляє Football Italia.

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До слова, Аллегрі давно захоплюється скачками і колись навіть володів конем, який брав участь у змаганнях. Тому не дивно, що фахівець застосував відповідну термінологію, коли йому довелося пояснювати підхід туринців до ігор. Аллегрі проігнорував заклики до гарного футболу та великої кількості голів, зосередившись на ідеї "corto muso" – перемозі з мінімальною перевагою.

Подібну фразу Алегрі використав у 2019 році, щоб підкреслити, що Ювентус однаково завоює Скудетто, навіть якщо випередить суперників лише на 1 очко. Тепер фраза тренера увійшла до Італійської енциклопедії наук, літератури та мистецтв. Вона є технічним терміном, який пояснює, чому велика перевага не має значення, оскільки для перемоги достатньо мінімально випередити суперників.

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