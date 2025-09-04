"Не хочеться починати зі слів "я ж казав", але все ж... Миколенко поїхав зі збірної через діагностовану мʼязову проблему. "Велика подяка" Евертону, де примудрилися випустити гравця на поле на 18-й день після мʼязової травми і одразу дали йому двічі зіграти 90 хвилин протягом 3 днів.

Миколенко не зіграє матчі відбору ЧС-2026 – Ребров замінив лідера дебютантом з Динамо

Це кричущий непрофесіоналізм і дилетантство. Емоцій багато, нехай шукають винних, але це штанга структури – від тренерського до медичного штабу Евертона. Неймовірно, що таке відбувається у клубі рівня АПЛ у 2025 році.

Мені складно уявити, як наставник з відповідною тренерською освітою і розумінням футболу може ухвалювати такі рішення і свідомо наражати гравця на небезпеку отримання травми, яка не йде на користь ні клубу, ні збірній, ні самому гравцеві, та навіть і самому ж тренеру, який втрачає основну бойову одиницю.

Зараз на Віталіка чекає реабілітація, адже повторна травма вимагає значно більше часу на відновлення. Але чи цікаво це комусь в Евертоні – велике питання..." – написав Бабелюк.

Нагадаємо, Миколенко пропустив старт клубного сезону через травму, але потім одразу відіграв 2 матчі за Евертон. У розташуванні збірної України виявили нове пошкодження, тому захисника "ірисок" довелося міняти на Владислава Дубінчака. "Синьо-жовті" зіграють проти Франції (5 вересня) та Азербайджану (9 вересня).

