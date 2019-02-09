"Кричали Мілевському не бити панєнкою", – Гусєв пригадав знамениту серію пенальті на ЧС-2006

Екс-півзахисник Динамо та збірної України Олег Гусєв пригадав знаменитий момент в історії нашого футболу – серію пенальті проти Швейцарії на ЧС-2006.

"Спочатку тренер запитав, хто буде бити. Я сказав, що піду тільки тоді, якщо призначать. Після того, як Шовковський відбив третій пенальті, йшов і зрозумів, що гол виводить в чвертьфінал. Але добре, що був шанс на помилку, тому що ми вели в серії. Це дозволило трохи розслабитися.

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Спочатку вирішив бити в лівий кут, як кажуть, "на вірнячка". Але мене мало не збив Ребров. Справа в тому, що швейцарський воротар Цубербюллер падав весь час в один кут і не вгадував. І Сергій Станіславович звернув мою увагу на це. А це ж мій кут! Я на свій страх і ризик вдарив, а він взяв і стрибнув в інший.

Пенальті Мілевського? Артем приїхав після молодіжного чемпіонату Європи, на якому забив такий же пенальті. Коли він йшов бити, йому всі хором кричали: "Тільки не так, як на Євро, не панєнкою!". А він підійшов, вдарив і забив. Он, Смолов спробував, не забив і став в Росії антигероєм. Це був ризик. Зараз всі згадують, а тоді міг перекреслити все", – цитує Гусєва Dynamo.kiev.ua з посиланням на Зе Интервьюер.

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