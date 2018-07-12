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Креспо: Від фіналу ЧС-2018 буде залежати доля титулу найкращого футболіста року

21:24 667 Читать на русском
Креспо: Від фіналу ЧС-2018 буде залежати доля титулу найкращого футболіста року
Лука Модріч / фото: ФІФА

Екс-гравець збірної Аргентини Ернан Креспо поділився очікуваннями від фіналу ЧС-2018, в якому Хорватія зіграє з Францією.

"Фінал буде чудовим, хоча він і несе в собі дуже великий сюрприз, тому що до цього матчу дісталася одна з так званих команд-андердогів.

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Можливо, збірна Франції була одним з фаворитів перед груповим етапом, але сильні команди Іспанії та Німеччини зробили кілька кроків назад. Звичайно, французи грають добре, але мені здається, що вони можуть ще краще, хоча зараз вони дійшли до фіналу.

Дуже важко вибрати когось одного в якості найкращого гравця турніру, тому що це чемпіонат світу для команд, колективів, не для індивідуальностей.

Думаю, від фіналу чемпіонату світу буде залежати і доля титулу найкращого футболіста року. Ним повинен стати Модріч, особливо, якщо збірна Хорватії виграє світову першість", – цитує Креспо ТАСС.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
2
дн
:
18
год
:
53
хв
Хорватія
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ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Лука Модріч Лука Модріч Ернан Креспо Ернан Креспо
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