Креспо повернувся до тренерської роботи – 3 роки тому його звільнили з клубу Серії В

Колишній нападник збірної Аргентини Ернан Креспо після майже трирічної перерви повернувся до тренерської діяльності.

Екс-футболіст Челсі, Мілана, Інтера та Лаціо став головним тренером аргентинського клубу Банфілд, повідомляє Goal.com.

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Креспо розпочне виконувати свої обов'язки на початку січня. Нинішній керманич Банфілда Хуліо Сесар Фальчіоні покине клуб 8 грудня. Після 27 турів команда посідає 17-е місце в турнірній таблиці аргентинської Прімери.

Легендарний нападник розпочав тренерську діяльність у молодіжній команді Парми. У 2015 році екс-форвард очолив італійську Модену, звідки був звільнений менше ніж через рік.

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