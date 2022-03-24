Аль-Духайль лише 10 днів залишався без головного тренера після відходу з посади колишнього наставника Шахтаря Луїша Каштру.

Ернан Креспо та катарці уклали договір про співпрацю, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт легендарного аргентинця розрахований до літа 2023 року.

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Креспо прибув в Аль-Духайль напередодні ввечері й вже почав тренувати колектив після відходу Каштру. Дебют новоспеченого тренера відбудеться 7 квітня в азійській Лізі чемпіонів.

Зауважимо, 46-річний аргентинець у минулому відомий виступами за Парму, Лаціо, Челсі та міланські гранди. За 64 матчі у своїй збірній він забив 35 м'ячів. Останнім місцем роботи Ернана був бразильський Сан-Паулу.

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