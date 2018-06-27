Креспо: Французи вже турбуються через прохід Аргентини в плей-офф

Відомий екс-форвард збірної Аргентини Ернан Креспо поділився враженнями від виходу "альбіселесте" в плей-офф ЧС-2018.

"Як мені гра збірної Аргентини? Ми можемо грати краще, але ми досягли нашої головної мети – вийти з групи. Всі знають, як ми любимо футбол, у вчорашньому матчі нас це врятувало. Хорхе Сампаолі – божевільний, але тільки в хорошому сенсі.

Майбутній матч з Францією? Аргентина – це Аргентина. У нас багато любові і свій особливий характер. Французи вже турбуються.

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Чому не грає Дибала? У нас є багато гравців, які можуть добре зіграти, наприклад Мессі. Я сподіваюся, що Пауло ще покаже себе", – цитує Креспо видання championat.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу ЧС-2018 аргентинці зустрінуться зі збірною Франції.