У рамках суботньої програми 5-го туру італійської Серії А 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2025/26, 5-й тур

Комо – Кремонезе – 1:1

Голи: Пас, 32 – Баскіротто, 69

Вилучення: Хесус Родрігес, 82 (Комо)

Ювентус – Аталанта – початок о 19:00

Кальярі – Інтер – початок о 21:45

Програму дня в Італії відкривав поєдинок на озері Комо, де однойменний клуб приймав Кремонезе. У разі перемоги колективи могли піднятись у зону Ліги чемпіонів, причому гості ще не знали поразок у чемпіонаті – після двох перемог вони провели дві нічиї. Зрештою, обидва вже били топів Серії А на початку сезону.

Суперники були рівними, тож їхня підсумкова нічия не здивувала. Господарі були активнішими й гострішими, відкривши рахунок на 32-й хвилині зусиллями Ніко Паса – втім, у середині другого тайму Баскіротто відновив статус-кво. Безпрограшна серія Кремонезе досягла п'яти турів.

