Кремонезе зіграв внічию з Комо, не зумівши піднятись у зону ЛЧ – безпрограшна серія новачка Серії А досягла п'яти турів
У рамках суботньої програми 5-го туру італійської Серії А 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2025/26, 5-й тур
Комо – Кремонезе – 1:1
Голи: Пас, 32 – Баскіротто, 69
Вилучення: Хесус Родрігес, 82 (Комо)
Ювентус – Аталанта – початок о 19:00
Кальярі – Інтер – початок о 21:45
Програму дня в Італії відкривав поєдинок на озері Комо, де однойменний клуб приймав Кремонезе. У разі перемоги колективи могли піднятись у зону Ліги чемпіонів, причому гості ще не знали поразок у чемпіонаті – після двох перемог вони провели дві нічиї. Зрештою, обидва вже били топів Серії А на початку сезону.
Суперники були рівними, тож їхня підсумкова нічия не здивувала. Господарі були активнішими й гострішими, відкривши рахунок на 32-й хвилині зусиллями Ніко Паса – втім, у середині другого тайму Баскіротто відновив статус-кво. Безпрограшна серія Кремонезе досягла п'яти турів.
