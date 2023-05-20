У суботу у 36-му турі чемпіонату Італії відбулось декілька матів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 36-й тур

Кремонезе – Болонья – 1:5

Голи: Арнаутовіч, 14, Фергюсон, 27, Пош, 45+1, Орсоліні, 63, Сансоне, 81

Вилучення: Орсоліні, 73 (Болонья, друга жовта картка)

Аталанта – Верона – початок матчу в 19:00

Легенда Серії А вдруге оголосив про завершення кар'єри – перетнувся з Шевченком, грав у Росії і попрощався голом

У першому матчі дня Кремонезе приймав Болонью. Господарі продовжували вести відчайдушну боротьбу за виживання, тож "червоно-сині", які вже вирішили всі завдання у поточному сезоні, видавались хорошим суперником, аби поповнити очкову базу. Однак, не так сталось, як гадалось: підопічні Тьягу Мотти буквало розчавили суперника, забивши три сухі голи ще у першому таймі.

По перерві ще один м'яч поставив масну крапку на шансах Кремонезе зачепитись за збереження прописки. До слова, з 73-ї хвилини господарі грали у більшості – за підніжку Орсоліні отримав другу жовту. Чисельна більшість вже у доданий час дозволила "тиграм" забити гол престижу, однак до цього вони пропустили уп'яте.

Команда з 24-ма пунктами за два тури до фінішу йде передостанньою. До рятівної сімнадцятої сходинки 6 пуктів, але навряд чи Верона і Спеція (головні конкуренти на пониження у класі) в останніх трьох поєдинках не наберуть бодай один бал.

Монца дотисла Сассуоло у битві безтурботних середняків – клуб Берлусконі продовжив суперсерію