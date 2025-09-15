Верона у рамках 3-го туру Серії А 2025/26 розділила очки з Кремонезе. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кремонезе продовжує сенсаційний політ у верхах італійської першості. Після повернення до Серії А підопічні Давіде Ніколи перемогли Мілан і Сассуоло, а сьогодні приїхали до Верони – і втримали нічию. Щоправда, це був феєричний відскок.

Гості мали всього 5 дотиків у штрафному й завдали всього 6 ударів, награвши на 0,24 xG. Команду витягнуло старе-добре "біцца-бороцца" – новачок чемпіонату виграв 50 із 89 єдиноборств на землі й 30 із 54 верхових дуелей. У компенсований час Кремонезе міг навіть перемогу вирвати завдяки пострілу Сармієнто метрів з 30-ти в ліву дев'ятку, однак голкіпер виручив господарів.

Верона зробила все, щоб здобути першу перемогу в сезоні. 27 дотиків у карному майданчику, 20 ударів, 1,52 xG й 4 явні гольові нагоди – і це на тлі одразу трьох травм. Через пошкодження довелося замінити Гальярдіні, Фрезе й Орбана.

У цій зустрічі вийшов 38-річний Варді, який влітку перейшов до складу Кремонезе. Джеймі дебютував у Італії на 58-й хвилині, але відзначитись голом не зумів. Як і веронці. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Кремонезе набрав 7 очок і піднявся на третю позицію. Верона тримається шістнадцятою, маючи лишень 2 залікових бали.

