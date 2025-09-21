Кремонезе без Варді вистояв проти Парми, Аталанта принизила Торіно перед його вболівальниками: Серія А
У неділю, 21 вересня, відбулися матчі 4-го туру Серії А. Читайте результати та подробиці на "Футбол 24".
Серія А, 4-й тур
Кремонезе – Парма – 0:0
Торіно – Аталанта – 0:3
Голи: Крстовіч, 30, 38, Сулемана, 34
Без Джеймі Варді, який не потрапив навіть до заявки через надмірні навантаження на тренуваннях, Кремонезе не зміг забити другий тур поспіль. Незважаючи на це, команда Давіде Ніколи продовжує перебувати в зоні єврокубків. Проте, кремонці знову більшу частину часу зустрічі відбивалися. Правда, перевага Парми була не такою серйозною, як у Верони в минулому турі.
Аталанта без проблем розібрала кризовий Торіно, який якимось дивом зміг здолати Рому в третьому турі. Бергамаски вирішили результат зустрічі ще до перерви: Крстовіч оформив дубль, ще один гол за гостей забив Сулемана. На перерву Торіно йшов під оглушливий свист уболівальників...
У цій зустрічі зіграли Дуван Сапата і Адемола Лукман. Перший – легенда Аталанти, який пішов в Торіно і порвав "хрести", тому довгий час не грав. Другий – бунтував ціле літо, вимагаючи трансфер в Інтер, після чого відмовився тренуватися з командою і поїхав з Італії.
