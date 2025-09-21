Серія А, 4-й тур

Кремонезе – Парма – 0:0

Торіно – Аталанта – 0:3

Голи: Крстовіч, 30, 38, Сулемана, 34

Без Джеймі Варді, який не потрапив навіть до заявки через надмірні навантаження на тренуваннях, Кремонезе не зміг забити другий тур поспіль. Незважаючи на це, команда Давіде Ніколи продовжує перебувати в зоні єврокубків. Проте, кремонці знову більшу частину часу зустрічі відбивалися. Правда, перевага Парми була не такою серйозною, як у Верони в минулому турі.

Аталанта без проблем розібрала кризовий Торіно, який якимось дивом зміг здолати Рому в третьому турі. Бергамаски вирішили результат зустрічі ще до перерви: Крстовіч оформив дубль, ще один гол за гостей забив Сулемана. На перерву Торіно йшов під оглушливий свист уболівальників...

У цій зустрічі зіграли Дуван Сапата і Адемола Лукман. Перший – легенда Аталанти, який пішов в Торіно і порвав "хрести", тому довгий час не грав. Другий – бунтував ціле літо, вимагаючи трансфер в Інтер, після чого відмовився тренуватися з командою і поїхав з Італії.

