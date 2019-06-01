Кремінь здолав Минай і став абсолютним чемпіоном Другої ліги

У матчі між першими командами груп А і Б Кремінь виявився сильнішим за Минай.

Друга ліга, "Золотий матч"

Минай – Кремінь – 0:1

Гол: Черній, 78

У битві лідерів груп А і Б Другої ліги України перемогу здобув Кремінь. Матч проходив на рівних, але наприкінці гри Кремінь був більш вдалим у реалізації моментів. Перемогу команді з Кременчука приніс Черній.

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Таким чином, Кремінь став абсолютним чемпіоном Другої ліги України. Нагадаємо, обидві команди отримали підвищення у класі.