Роман Лактіонов виконуватиме обов'язки керманича Кременя, повідомляє офіційний сайт клубу.

Металіст поки не планує запрошувати Маркевича

35-річний фахівець почав працювати в структурі кременчуківців у вересні 2019-го. Він тренував Кремінь-Юніор, а пізніше асистував Олексію Годіну в першій команді. Залишився Лактіонов і в штабі Ігоря Столовицького, звільненого з посади нещодавно.

До слова, допомагатиме новому коучу Кременя тренер воротарів Дмитро Стойко.

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