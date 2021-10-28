Кремінь визначився із новим керманичем команди
11:40 - Читать на русском
Посада головного тренера кременчуцького Кременя недовго залишалася вакантною.
Роман Лактіонов виконуватиме обов'язки керманича Кременя, повідомляє офіційний сайт клубу.
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35-річний фахівець почав працювати в структурі кременчуківців у вересні 2019-го. Він тренував Кремінь-Юніор, а пізніше асистував Олексію Годіну в першій команді. Залишився Лактіонов і в штабі Ігоря Столовицького, звільненого з посади нещодавно.
До слова, допомагатиме новому коучу Кременя тренер воротарів Дмитро Стойко.
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