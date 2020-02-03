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Кремінь покинули 6 гравців і спортивний директор

09:49 622 Читать на русском
Кремінь покинули 6 гравців і спортивний директор
Ростислав Тарануха / фото ФК Кремінь

Клуб Першої ліги попрощався з низкою футболістів, а також припинив співпрацю зі спортивним директором Євгеном Беруном.

Воротар Орест Будюк, захисник Дмитро Зозуля, хавбеки Анатолій Масалов, Артем Недоля, Дмитро Скоблов і нападник Ростислав Тарануха покинули Кремінь, інформує офіційний сайт клубу. Також припинив співпрацю з клубом спортивний директор Євген Берун, який працював з літа 2018 року.

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Сьогодні Кремінь повинен почати перший збір. В.о. головного тренера команди Володимир Прокопиненко повідомляв, що не знає, хто з гравців команди залишається в його розпорядженні.

До слова, Кремінь завершив осінню частину Першої ліги на 13 місці.

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