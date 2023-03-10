Ракув з Владиславом Кочергіним мчить до чемпіонського титулу в Польщі.

Екстракляса, 24 тур

Ракув – Шльонск – 4:1

Голи: Кочергін, 36, Лопес, 49, 62, Новак, 55 – Єбоа, 68

Ракув у чемпіонаті не програвав 16 матчів поспіль, відірвавшись від Легії на 9 очок. Команда Кочергіна мала всі шанси продовжити успішну серію, оскільки в гості приїхав лише середняк – вроцлавський Шльонск.

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Поєдинок повністю підтвердив стан команд. Розгром почався з гола Кочергіна, який грудьми технічно обробив передачу партнера, а другим дотиком покотив повз кіпера. Українець забивав і тиждень тому проти Погоні.

По перерві сталося справжнє побиття. Ракув відвантажив супернику ще 3 голи, а Кочергін додав до свого активу асист. Влад пронісся правим флангом і вирізав чудову передачу на Іві Лопеса. Тепер українець може похизуватися 9 голами та 3 асистами у 34 матчах сезону.

Шльонск відквитав один м'яч, але навряд це сильно засмутило Ракув. Відрив від Легії зріс до 12 очок, щоправда, столична команда ще зіграє свій матч туру в неділю.

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