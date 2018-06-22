Краєв: Металіст 1925 прагне показати себе на фоні міцних команд у Першій лізі

Півзахисник Металіста 1925 Владислав Краєв поділився очікуваннями від початку сезону в Першій лізі.

"Відпустка була досить короткою, проте це все продиктовано майбутнім стартом чемпіонату. Можу сказати, що за два тижні особисто я встиг трохи відпочити і відволіктися від футболу. Вже з понеділка почнемо підготовку до нового сезону. Працювати будемо з задоволенням і великим бажанням.

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У Першій лізі, безумовно, буде цікаво, адже це вже трохи інший рівень. Будемо готуватися, у нас є місяць, за цей період нам і належить виконати чималий обсяг роботи. Сезон буде довгим, в Першій лізі чимало міцних команд, у складах яких є футболісти, які пограли в Прем'єр-лізі. Але нам буде цікаво показати себе на їх фоні", – цитує Краєва офіційний сайт Металіста 1925.