toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Краєв: Металіст 1925 прагне показати себе на фоні міцних команд у Першій лізі

17 червня 17:22 279 Читать на русском
Краєв: Металіст 1925 прагне показати себе на фоні міцних команд у Першій лізі
Владислав Краєв / ФК Металіст 1925

Півзахисник Металіста 1925 Владислав Краєв поділився очікуваннями від початку сезону в Першій лізі.

"Відпустка була досить короткою, проте це все продиктовано майбутнім стартом чемпіонату. Можу сказати, що за два тижні особисто я встиг трохи відпочити і відволіктися від футболу. Вже з понеділка почнемо підготовку до нового сезону. Працювати будемо з задоволенням і великим бажанням.

Валяєв: Хотів би повторити шлях Маркевича з Металістом

У Першій лізі, безумовно, буде цікаво, адже це вже трохи інший рівень. Будемо готуватися, у нас є місяць, за цей період нам і належить виконати чималий обсяг роботи. Сезон буде довгим, в Першій лізі чимало міцних команд, у складах яких є футболісти, які пограли в Прем'єр-лізі. Але нам буде цікаво показати себе на їх фоні", – цитує Краєва офіційний сайт Металіста 1925.

Теги
Перша ліга Владислав Краєв Владислав Краєв Металіст 1925 Металіст 1925
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
25
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук