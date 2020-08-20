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Кравець зворушливо прокоментував офіційне повернення в Динамо

19:40 - Читать на русском
Кравець зворушливо прокоментував офіційне повернення в Динамо
Артем Кравець / фото: ФК Динамо

Нападник Динамо Артем Кравець поділився емоціями від свого трансферу до рідного клубу.

"Я дуже радий знову опинитися в рідному клубі. Де б я не грав, неважливо в якій країні, якому місті і якій команді, моє серце завжди буде належати тільки Динамо Київ! Я зроблю все можливе і неможливе. P.S.Ти як завжди все знала, люблю тебе (адресовано колишній дружині Кравця – прим. "Футбол 24")", – поділився Артем у своєму Instagram.

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Нагадаємо, форвард приєднався до Динамо на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на 2 роки з опцією продовження.

Додамо, що останнім клубом Кравця був турецький Кайсеріспор, але 18 серпня футболіст став вільним агентом. Також досвідчений нападник пограв у чемпіонатах Німеччини та Іспанії, захищаючи кольори Штутгарта і Гранади відповідно.

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Теги
Артем Артем Кравець Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Анна Кравець
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