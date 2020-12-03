Форвард Коньяспора Артем Кравець не забув про важливу дату для його родини.

"Без слів... Річниця 10 років. З тобою мої серце і душа спокійні", – написав Кравець у своєму Instagram у дописі до спільних світлин із дружиною Ганною.

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Зазначимо, що пара якийсь час мала намір розірвати шлюб, проте вирішили зберегти стосунки.

До слова, Кравець провів 8 матчів у складі Коньяспора у поточному сезоні, записавши до свого активу 5 голів та асист.

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