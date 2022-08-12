Кравець приєднається до турецького Сакар'яспора на правах вільного агента, стверджує Sport.ua.

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Зазначається, що Артем вже узгодив усі деталі майбутнього переходу до представника другого за силою дивізіону турецької першості. Додамо, що Кравець перебував без клубу з лютого, коли розірвав контракт з Коньяспором.

В минулому сезоні форвард зіграв лише 1 матч за Коньяспор, а в кампанії 2020/21 зіграв за команду в 31 поєдинку, забивши 9 голів та віддавши 2 асисти.

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