Кравець знайшов новий клуб у Туреччині, – ЗМІ
12 серпня 18:02 - Читать на русском
Український форвард Артем Кравець вирішив продовжити виступати в чемпіонаті Туреччини.
Кравець приєднається до турецького Сакар'яспора на правах вільного агента, стверджує Sport.ua.
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Зазначається, що Артем вже узгодив усі деталі майбутнього переходу до представника другого за силою дивізіону турецької першості. Додамо, що Кравець перебував без клубу з лютого, коли розірвав контракт з Коньяспором.
В минулому сезоні форвард зіграв лише 1 матч за Коньяспор, а в кампанії 2020/21 зіграв за команду в 31 поєдинку, забивши 9 голів та віддавши 2 асисти.
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