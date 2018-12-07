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Кравець: Збірна України зараз грає в найкращий футбол у своїй історії

08:52 343 Читать на русском
Кравець: Збірна України зараз грає в найкращий футбол у своїй історії
Артем Кравець / фото О. Осипов

Нападник збірної України Артем Кравець розповів про майбутній кваліфікаційний раунд до Євро-2020.

"В наступному році команді доведеться здавати справжній іспит? Так і буде. Але я думаю, що збірній вдасться з ним впоратися. З самого початку всі ми розуміли, що шлях, обраний тренером, не найпростіший, але він всім сподобався і подобається дотепер.

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Моя особиста думка – збірна України зараз грає в найкращий футбол у своїй історії. Думаю, що з цим погодяться майже всі гравці команди. У такий футбол приємно грати і його приємно дивитися.

Минулий відбірковий цикл вийшов не дуже вдалим, але тоді команда тільки будувалася. Тепер дійсно наступає момент істини. Наша збірна заслуговує того, щоб поїхати на Євро.

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У нас прекрасний колектив, атмосфера, відносини між тренерами і футболістами. Всі фактори в нашу користь, але найважливіше – з'явилася хороша гра", – цитує гравця Zbirna.com.

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Збірна України Євро-2020 Артем Кравець Артем Кравець Україна Україна
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