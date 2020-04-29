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Кравець закликав забути про відновлення поточного сезону і думати лише про новий

29 квітня 14:23 225 Читать на русском
Кравець закликав забути про відновлення поточного сезону і думати лише про новий
Василь Кравець / Фото з відкритих джерел

Захисник Луго Василь Кравець вважає занадто ризикованим відновлювати футбольні змагання в умовах пандемії коронавірусу.

"Зараз потрібно повністю забути про футбол, але можна тренуватися індивідуально. Ось ми відновимо сезон, добре, а потім якийсь гравець підчепив коронавірус, в роздягальні помацав ручку, після нього ж кожен її торкається. Підсумок – хворий не один, а знову п'ять. А я ж не знатиму, що я хворий. Я прийшов додому, обійняв дружину, і вже у неї є ризик захворювання. Це неправильно.

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Краще забути про цей сезон, закрити його і сказати, що його не дограли і перегравати не будуть. Потім почнуть новий сезон, але виберуть ті команди, які гратимуть в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Це будуть ті команди, які зараз посідають відповідні місця. Клуби не вилітають, їм не дають чемпіонство, лише путівки в єврокубки", – розповів Кравець під час ефіру в Інстаграмі Романа Бебеха.

Нагадаємо, в Європі вже є два чемпіонати, які оголосили про остаточне завершення сезону – це Франція та Нідерланди.

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Теги
коронавірус Іспанія Луго Луго Українці за кордоном Василь Кравець Василь Кравець
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