Кравець забив за Коньяспор на останніх хвилинах, але команда українця примудрилась втратити перемогу
Касимпаша приймала Коньяспор в рамках 30-го туру чемпіонату Туреччини. Читайте звіт на Футбол 24.
Турецька Суперліга, 30-й тур
Касимпаша – Коньяспор – 1:1
Голи: Хайрадіновіч, 90+6 – Кравець, 90+1
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Футболісти Касимпаші володіли помітною перевагою протягом усієї зустрічі, але з влучністю у господарів були проблеми.
Вже у компенсований час Коньяспор переламав хід поєдинку, відкривши рахунок. Варто відзначити, що забив Артем Кравець. Український форвард відгукнувся на навіс з лівого флангу та головою замкнув передачу. Здавалось, що цей м'яч і залишиться переможним, але перед фінальним свистком Касимпаша зуміла вирвати нічию.
Після 28-ми турів Коньяспор розташувався на 12-й сходинці таблиці, Касимпаша – 15-та.
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