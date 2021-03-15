Турецька Суперліга, 30-й тур

Касимпаша – Коньяспор – 1:1

Голи: Хайрадіновіч, 90+6 – Кравець, 90+1

Ярмоленко повернувся до тренувань Вест Хема

Футболісти Касимпаші володіли помітною перевагою протягом усієї зустрічі, але з влучністю у господарів були проблеми.

Вже у компенсований час Коньяспор переламав хід поєдинку, відкривши рахунок. Варто відзначити, що забив Артем Кравець. Український форвард відгукнувся на навіс з лівого флангу та головою замкнув передачу. Здавалось, що цей м'яч і залишиться переможним, але перед фінальним свистком Касимпаша зуміла вирвати нічию.

Після 28-ми турів Коньяспор розташувався на 12-й сходинці таблиці, Касимпаша – 15-та.

Мар'ян Швед розставив усі крапки над "і": воскресіння у Мехелені, контракт із Динамо, ставлення до Смалійчука і Карпат