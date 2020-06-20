Кравець забив свій перший гол після карантину і допоміг Кайсеріспору покинути останнє місце

Нападник Кайсеріспора Артем Кравець відзначився голом у матчі 28-го туру чемпіонату Туреччини проти Генчлербірлігі.

Українець опинився на лаві для запасних своєї команди і на полі з'явився вже у другому таймі, проте це не позначилося на мотивації нападника, який таки зумів продемонструвати своє гольове чуття.

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Кравець на 80-й хвилині відгукнувся на простріл партнера в центр воротарського майданчика і переправив м'яч у сітку, закріпивши перемогу своєї команди – 2:0. Кайсеріспор набрав 25 очок та покинув останнє місце турнірної таблиці.

Додамо, що це перший забитий м'яч Кравця в чемпіонаті Туреччини від 22 лютого. Загалом у поточній кампанії Артем провів 15 матчів за свій клуб, в яких забив 5 голів.

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