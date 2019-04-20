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Кравець забив Галатасараю в матчі чемпіонату Туреччини

19:42 356 Читать на русском
Кравець забив Галатасараю в матчі чемпіонату Туреччини
Артем Кравець / ФК Кайсеріспор

Галатасарай у рідних стінах протистоїть Кайсеріспору Кравця та Кучера в 29-му турі турецької Суперліги.

Обидва українці вийшли у стартовому складі своєї команди на матч з Галатасараєм. На 15-й хвилині зустрічі Кравцю вдалося відкрити рахунок. Артем з 11-ти метрів розстріляв ворота Муслери після вдалого проходу Шері флангом.

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Станом на 40 хвилину зустрічі рахунок у матчі 1:1. Галатасарай відігрався вже за хвилину після забитого м'яча Кравця зусиллями Діане.

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Теги
Галатасарай Галатасарай Туреччина Відеоновини Кайсеріспор Кайсеріспор Українці за кордоном Олександр Кучер Олександр Кучер Артем Кравець Артем Кравець
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