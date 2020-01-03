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Кравець з одноклубниками зіграли у "Камінь, ножиці, папір" – Леганес продемонстрував епізод з тренування

21:05 68 Читать на русском
Кравець з одноклубниками зіграли у "Камінь, ножиці, папір" – Леганес продемонстрував епізод з тренування
Василь Кравець / Фото з відкритих джерел

Український захисник іспанського Леганеса Василь Кравець весело проводить час на тренуваннях.

Клубний Instagram Леганеса на своїй сторінці оприлюднив відео, на якому гравці команди поєднують вправи на швидкість з розвагами. Зокрема, футболісти грали між собою у відому гру "Камінь, ножиці, папір" і переможець змушений був виконати певне завдання на прискорення. Серед інших активно тренувався і український легіонер іспанського клубу Василь Кравець.

Кравець продемонстрував майстер-клас на "пекельному" тренуванні Леганеса

Нагадаємо, 22-річний вихованець Карпат перейшов у Леганес зі ще однієї іспанської команди – Луго – за 2,5 млн євро. У поточному сезоні українець в чемпіонаті Іспанії жодного разу не вийшов у основі свого клубу, який посідає передостанню сходинку турнірної таблиці.

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